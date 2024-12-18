Общество

Учреждена должность советника губернатора Псковской области в представительстве в Москве

Учреждена должность советника губернатора Псковской области в представительстве правительства Псковской области при правительстве Российской Федерации (город Москва), об этом с 40-ой очередной сессии Псковского областного Собрания 19 декабря передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутаты приняли регулирование оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Псковской области, и лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Псковской области.

Так, реестр должностей государственной гражданской службы Псковской области дополняется ведущей должностью категории «помощники (советники)» - советник губернатора Псковской области в представительстве, который будет осуществлять профессиональную служебную деятельность в представительстве правительства Псковской области при правительстве Российской Федерации (город Москва).

Также вносятся изменения в закон Псковской области об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Псковской области, должности государственной гражданской службы Псковской области:

Советник губернатора Псковской области в представительстве будет иметь должностной оклад – 76,3% и ЕДП в размере «1,0 – 16,0».

В Избирательной комиссии Псковской области и территориальных избирательных комиссиях приложения по ведущей должности категории «специалисты» - начальник отдела - увеличивается размер ЕДП с 6,0 до 7,0 с целью приведения в соответствие размеру ЕДП по аналогичной должности государственной гражданской службы области в Псковском областном Собрании депутатов и исполнительных органах Псковской области.

Также уточняется размер надбавки за особые условия исполнения полномочий лицами, замещающими государственные должности Псковской области.

«За» законопроект проголосовали 22 депутата, воздержался один.