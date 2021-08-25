Общество

Скончалась начальник оперативного отдела Псковской станции скорой медпомощи Елена Адамович

Главный внештатный специалист по скорой медпомощи областного комитета по здравоохранению, начальник оперативного отдела Псковской станции скорой медпомощи Елена Адамович (Мартынова) скончалась 25 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

«Она из большой династии псковских врачей. Дедушка возглавлял комитет по здравоохранению Псковской области, а отец - заведующий 1-м хирургическим отделением Псковской городской больницы», - рассказали в комитете.

Елена Адамович после окончания Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова в 1996 году и интернатуры по специальности «Анестезиология-реаниматология» работала врачом-анестезиологом-реаниматологом в Псковской областной больнице, затем в Детской областной больнице.

С 2009 года пришла работать на Псковскую станцию скорой медицинской помощи заместителем главного врача по организационно-методической работе, а с 2013 года была назначена начальником оперативного отдела. Как главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Комитета по здравоохранению Псковской области активно развивала службу скорой помощи области, умело подбирала и готовила кадры, оперативно решала вопросы организации неотложной и экстренной помощи гражданам.

За многолетний добросовестный труд неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарностями комитета по здравоохранению Псковской области, администрации области.

«Комитет по здравоохранению Псковской области выражает глубокие соболезнования близким, друзьям и коллегам Елены Георгиевны Адамович. Многие годы талантливый организатор, высококвалифицированный специалист, чуткий и отзывчивый человек, Елена Георгиевна отдавала все свои силы совершенствованию и модернизации службы скорой помощи области, заслужила искреннее уважение коллег и пациентов. Комитет по здравоохранению Псковской области, медицинская общественность, коллеги не забудут большой вклад Елены Георгиевны в развитие здравоохранения области. Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах сотрудников комитета и всех медицинских работников области», - добавили в комитете.

Отпевание состоится 27 августа в 10.00 в церкви Успения Божией Матери (улица Георгиевская, 3А).