Общество

Псковичам предлагают обучиться IT-профессиям при финансовой поддержке государства

Бюджетное софинансирование проекта «Цифровые профессии» реализует Минцифры России в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Получить ИТ-образование могут граждане России старше 16 лет, имеющие образование не ниже средне-профессионального. Обучение проходит в онлайн-формате и доступно жителям всех регионов России. Половину стоимости обучения компенсирует государство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На сайте проекта открыта запись на программы, по которым обучение начнется уже в августе. Студенты научатся программировать, получат знания в области больших данных, веб-аналитики, разработки мобильных приложений и ИТ-продуктов, а также других перспективных направлений.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко доложил о запуске проекта президенту Владимиру Путину.

«Сегодня специалисты из разных областей видят востребованность цифровых компетенций и хотят попробовать себя в ИТ-сфере, изучить новые технологии. Для таких граждан в этом году стартовала программа компенсации половины затрат на обучение в образовательных учреждениях и крупных компаниях. Это один из инструментов, с помощью которого мы сможем решить вопрос дефицита кадров. Напомню, что государство также ежегодно увеличивает количество бюджетных мест в вузах по ИТ-специальностям, тем самым расширяя возможность получения основного образования по востребованному направлению», — сообщил Дмитрий Чернышенко, докладывая о работе по достижению национальной цели «Цифровая трансформация» на заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.

В рамках проекта образовательные организации открыли запись на направления: «Разработка мобильных приложений», «Java-разработчик», «Промышленная разработка приложений на JavaScript», «Бизнес аналитик в ИТ», «Product manager мобильного приложения», «Тестирование ПО на Java и Python», «1С-разработчик», «Веб-аналитика», «Linux и инструменты DevOps» и другие программы по востребованным в ИТ-профессиям.

«Проект состоит из курсов, которые чаще всего выбирает молодая аудитория для развития в ИТ-сфере. Пройти обучение можно в таких компаниях как Нетология, GeekBrains, СберУниверситет, Университет Иннополис и еще более 20 других организаций, которые успешно прошли отбор первой волны», — сообщила директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

Слушатели смогут приступить к обучению после выбора программы в каталоге и оплаты 50% стоимости курса в соответствии с договором.

Оператор проекта — «Университет 2035» — продолжает отбор программ и прием заявок от образовательных организаций на сайте. До конца года в списке проекта должно появиться более 100 новых программ. Получить дополнительное образование можно будет в течение всего времени реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» — до конца 2024 года.

«Цифровые профессии» — это проект, благодаря которому можно получить дополнительное профессиональное образование при финансовой поддержке государства. Он реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». В 2021 году цифровые компетенции освоят не менее 25 тысяч россиян. Продолжительность программ начинается от 250 академических часов, из которых не менее 144 часов посвящены программированию. За это время студенты смогут освоить необходимые материалы новой ИТ-профессии по 24 перспективным направлениям, среди которых: искусственный интеллект, блокчейн, кибербезопасность, разработка мобильных приложений и компьютерных игр. Курсы адаптированы под граждан с различным уровнем подготовки, что позволяет всем желающим выбрать подходящую программу.