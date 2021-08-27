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Общество

Биопрокторинг: студенты протестировали новый сервис «Ростелекома» для дистанционной сдачи экзаменов

27.08.2021 12:19|ПсковКомментариев: 0

«Ростелеком» подводит итоги тестирования биопрокторинга — новой цифровой технологии для дистанционной сдачи экзаменов. Он включает в себя два сервиса: юридически значимую идентификацию личности студента с использованием Единой биометрической системы и мониторинг нарушений в процессе сдачи экзамена с помощью технологии онлайн-прокторинга1. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Ростелекоме».

Система отслеживает отвод взгляда от монитора, наличие посторонних голосов на записи, смену студентом рабочего окна и другие нарушения.

В ходе летней сессии 2021 года более 200 студентов семи российских вузов дистанционно сдали зачеты и промежуточные экзамены по 12 дисциплинам с помощью биопрокторинга. Сервис протестировали учащиеся Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, Российского технологического университета (МИРЭА), Национального исследовательского технологического университета (МИСиС), Российского университета дружбы народов (РУДН), Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК), Государственного университета управления (ГУУ) и Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

«Подведены итоги эксперимента по использованию единой биометрической системы в рамках экзаменов студентов на летней сессии. Современные технологии позволили организовать процесс аттестации таким образом, что студенты смогли удаленно сдать экзамены и при этом их данные были защищены. Мы рассчитываем, что использование и масштабирование системы биометрии позволит расширить возможности высшего образования для студентов с ограниченными возможностями или проживающих на удаленных территориях», — сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Как отметил директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Юрий Парфенов, современные технологии позволили организовать процесс аттестации таким образом, что студенты смогли удаленно сдать экзамены и при этом их данные были защищены.

«Единая биометрическая система защищена в соответствии с требованиями регуляторов в сфере информационной безопасности, информация передается по защищенным каналам связи, биометрические и персональные данные хранятся раздельно — в Единой биометрической системе и ЕСИА соответственно. В будущем новый цифровой формат сдачи экзаменов смогут использовать другие вузы. Таким образом, благодаря дистанционным образовательным технологиям все российские студенты получат равный доступ к возможностям современного образования», — добавил он.

По оценке директора по цифровой идентичности «Ростелекома» Ивана Берова, эксперимент по дистанционной сдаче промежуточных экзаменов с использованием идентификации личности через Единую биометрическую систему завершился успешно.

«Мы получили большое число положительных откликов: представители вузов отмечают преимущество сервиса “Ростелекома” перед традиционным очным способом сдачи экзаменов и другими существующими дистанционными сервисами. Мы рассчитываем, что биопрокторинг позволит ускорить цифровую трансформацию образовательного процесса и расширить возможности проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями или проживающих в отдаленных населенных пунктах», — подчеркнул Иван Беров.

Для того чтобы дистанционно сдать экзамены с помощью биопрокторинга, студент должен иметь гражданство РФ, подтвержденную учетную запись ЕСИА и быть зарегистрированным в Единой биометрической системе. Непосредственно перед началом экзамена учащемуся необходимо зайти в личный кабинет на платформе вуза, перейти в сервис биопрокторинга и выбрать нужный экзамен или зачет. После этого он должен пройти авторизацию на портале госуслуг и подтвердить личность по биометрии. Затем студент переходит к сдаче экзамена или зачета. При этом не потребуется установка дополнительного программного обеспечения на домашние компьютеры — достаточно доступа в интернет со скоростью не ниже 5 Мбит/с, веб-камеры с разрешением не менее 640х480 px и микрофона.

Технологическим партнером онлайн-прокторинга выступила компания Examus. В перспективе список систем для мониторинга нарушений может быть расширен другими системами прокторинга, включенными в единый реестр отечественного ПО.

2 марта 2021 года было подписано постановление правительства РФ № 301, позволяющее проводить промежуточную аттестацию обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры с использованием цифровой образовательной платформы. Технология для проведения промежуточной аттестации в российских вузах с помощью Единой биометрической системы применяется только по желанию студента и с его согласия, напомнили в «Ростелекоме».

Единая биометрическая система, оператором которой является «Ростелеком», запущена по инициативе Минцифры России и Банка России в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 30 июня 2018 года. Она обеспечивает точность идентификации свыше 99,99%, систему не получится обмануть или взломать. Система успешно используется для подтверждения высокорисковых операций в дистанционном банковском обслуживании (открытие счета, вклада, получение кредита), а ее безопасность подтверждена сертификатами ФСБ и ФСТЭК России. Сдать данные в систему можно в любом из свыше 13,1 тысяч отделений 221 банка, расположенных в 95% городов России. Список офисов доступен на сайте.

1Прокторинг (от англ. “proctor”) — процесс контроля и наблюдения за каким-либо дистанционным испытанием или экзаменом.

Теги: #ростелеком #технологии #исследование
Источник: Псковская Лента Новостей
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