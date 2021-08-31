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Общество

Росгвардейцы изъяли у псковичей 10 единиц незаконного оружия

31.08.2021 12:43|ПсковКомментариев: 0

10 единиц гражданского оружия, которые незаконно хранились у жителей Псковской области, изъяли сотрудники управления Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В период с 23 по 29 августа сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 378 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у жителей региона.

Росгвардейцы выявили 27 административных правонарушений и изъяли 10 единиц гражданского оружия.

Центр лицензионно-разрешительной работы напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления, на оплату госпошлины действует скидка – 30%.

Теги: #Росгвардия #оружие #лицензия
Источник: Псковская Лента Новостей
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