Общество

Уроки финграмотности войдут в обязательную школьную программу

В наступивший 1 сентября новый 2021-2022 учебный год российская школа вошла с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) начального и основного общего образования, которые были утверждены летом. Однако они вступят в силу только через год, 1 сентября 2022-го, пишет газета «Известия».

Тем не менее уже сейчас в обучении подрастающего поколения на основе этих ФГОС могут произойти изменения. Так, в частности, согласно новым стандартам, в школах России с 1-го по 9-й класс будет обязательное преподавание финансовой грамотности. Но по согласованию с родителями ту же финграмотность можно ввести уже с этого учебного года, сообщил Банк России, участвовавший в разработке новых ФГОС.

Финансовая грамотность, согласно ФГОС, не будет выделена в отдельный предмет. В начальной школе элементы знаний по этой тематике будут интегрированы в такие предметы, как «Математика» и «Окружающий мир», а в 5-9 классах финграмотность будет составной частью математики, обществознания и географии.

Революции не случится, рассказал директор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов: включение элементов финансовой грамотности в школьное образование — процесс не одного дня. А часть школ осваивают новую дисциплину уже несколько лет.

Банк России подтверждает, что финансовая грамотность уже активно изучается. Согласно данным мониторинга, проведенного по его заказу в 2020 году, по итогам 2019-2020 учебного года 85% школ уже изучали финансовую грамотность в том или ином формате, а каждая пятая школа — в обязательном режиме.