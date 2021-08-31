Общество

В Псковской области экипажи вертолетов Ми-8 произвели высадку более 200 десантников «по-штурмовому»

В Псковской области экипажи армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа выполнили высадку воздушного десанта в ходе учебно-тренировочных полётов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

С помощью облета указанного района была произведена разведка местности. Экипажи эскадрильи многоцелевых вертолетов Ми-8 высадили более 200 военнослужащих подразделений ВДВ на подготовленную площадку посадочным способом и по-штурмовому спуском на канатах и шнурах из положения зависания вертолетов на высоте до 20 м. Прикрытие высадки и огневая поддержка действий осуществлялось тремя звеньями ударных вертолетов Ми-24.

К выполнению задач было привлечено более 20 вертолетов, свыше 250 военнослужащих.