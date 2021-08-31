Общество

Пскович поделился впечатлениями о международном форуме «Евразия Global»

Делегация Псковской области принимает участие в международном форуме «Евразия Global», один из участников поделился первыми впечатлениями. Об этом пишет газета «Гдовская заря».

Фото здесь и далее: газета «Гдовская заря»

Мероприятие проходит с 2 по 8 сентября в Оренбурге. Представитель Псковской области Евгений Михайлов поделился, что официальное открытие форума его очень впечатлило размахом. Гостей региона поприветствовали первые лица Оренбургской области. На форуме присутствовал замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов, который зачитал приветственные слова Владимира Путина.

Затем прошел праздничный концерт, где звучали русские народные песни, а также выступали звезды молодежи — хедлайнером форума стал певец NILETTO.

С 3 сентября начали работать различные тематические площадки. Гдович представит свой проект «Велогород» 5 сентября.