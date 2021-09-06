Общество

Псковский облсовпроф пытается добиться новых соцгарантий для трудящихся

СОП Псковский облсовпроф представляет Псковскую область на VI Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ) с 6 по 9 сентября в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором – Фонд Росконгресс.

«Всероссийская неделя охраны труда – это крупнейшее мероприятие в России в области защиты прав трудящихся. Мы можем не только обсудить проблемы, законодательные новеллы, но и донести до социальных партнеров острые вопросы. Именно на таких площадках мы, профсоюзы, добиваемся новых социальных гарантий для человека труда», - отметил председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.

Согласно программе, в рамках мероприятий проходила стратегическая пленарная сессия с участием председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова.

В рамках дискуссии затронули вопросы российского и международного опыта государственного управления охраной труда, совершенствования законодательных способов регулирования удаленного взаимодействия в социально-трудовой сфере органов власти и граждан, а также работодателей, внедрения электронного документооборота в сферу труда и его одновременной интеграции в электронные сервисы ПФР, ФСС, Государственной инспекции труда.

Одной из центральных тем ВНОТ стало обсуждение изменений в Трудовой кодекс, отвечающих новым вызовам в сфере охраны труда и направленных на применение риск-ориентированного подхода в менеджменте. Свою позицию по данному вопросу выразила ФНПР.