Общество

WhatsАpp перестанет работать на старых версиях Android и iOS 1 ноября

WhatsАpp перестанет работать на старых версиях Android и iOS 1 ноября. Пользователям нужно будет обновить свои телефоны до iOS 9 и Android 4.1 или до более новых версий операционных систем, сообщает РБК.

Фото: pixabay.com.

Мессенджер WhatsApp опубликовал новые требования к операционным системам смартфонов. Приложение не будет доступно на устройствах с устаревшими системами — Android 4.0.4 и более ранних и iOS 9 и более ранних.

Новые требования вступят в силу 1 ноября. WhatsApp предлагает пользователям до этого привести свой смартфон в соответствие с требованиями либо сохранить переписку. В требованиях к устройствам по-прежнему говорится, что телефон должен обладать технической способностью принимать СМС-сообщения или звонки, так как это требуется для регистрации.

Предыдущее обновление политики WhatsApp произошло в начале 2021 года. С 1 января мессенджер перестал работать на первых моделях iPhone (четвертое поколение и более ранние), которые невозможно обновить до iOS 9. Обладателям моделей следующих поколений вплоть до iPhone 6S нужно было обновить операционную систему.

Также WhatsApp прекратил работать на устройствах с ОС Android 4.0.3 и более ранних.