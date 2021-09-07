Общество

Как добиться ремонта своего двора, разъяснили псковичам

Благоустройство дворов многоквартирных домов проводят исключительно по программе «Формирование комфортной городской среды». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова, подать заявку на ремонт двора можно до 29 октября.

В минимальный перечень работ по программе входит асфальтовое покрытие, освещение, установка скамеек, урн, озеленение.

Для участия в программе «ФКГС» необходимо узнать, кто является собственником земельного участка. Сведения находятся в открытом доступе на публичной кадастровой карте Росреестра.

Чтобы стать участником программы, нужно:

Проверить, не подана ли уже заявка. Организовать общее собрание собственников и провести голосование. В администрации подчеркнули, что именно жители решают, как будет осуществляться благоустройство: они рисуют план и определяют перечень желаемых работ. По итогу собрания нужно сформировать перечень документов. Далее следует подать заявку в администрацию города Пскова и ждать решения о включении дома в план благоустройства.

В перечень документов для заявки входят:

Заявление о включении в программу.

Акт осмотра дворовой территории.

Протокол о выборе совета собственников помещений в многоквартирном доме.

Схема благоустройства.

Протокол голосования.

Копия договора управления многоквартирным домом.

Предварительный расчет стоимости благоустройства.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте администрации города Пскова, а также по телефону: 29 15 20.