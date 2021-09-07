Как добиться ремонта своего двора, разъяснили псковичам

Благоустройство дворов многоквартирных домов проводят исключительно по программе «Формирование комфортной городской среды». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова, подать заявку на ремонт двора можно до 29 октября.
В минимальный перечень работ по программе входит асфальтовое покрытие, освещение, установка скамеек, урн, озеленение.
Для участия в программе «ФКГС» необходимо узнать, кто является собственником земельного участка. Сведения находятся в открытом доступе на публичной кадастровой карте Росреестра.
Чтобы стать участником программы, нужно:
В перечень документов для заявки входят:
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте администрации города Пскова, а также по телефону: 29 15 20.