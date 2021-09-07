Общество

Нотариусы требуются в Псковской области

Нотариусы, занимающиеся частной практикой, требуются в Островский нотариальный округ, нотариальный округ города Пскова и Псковского района Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Минюста России по Псковской области.

Занять вакантные места претенденты на должность смогут после прохождения конкурса.

Заседание конкурсной комиссии состоится в Нотариальной палате по Псковской области по адресу: Псков, улица Советская, 60 А.:

6 октября, в 10:00 - по Островскому нотариальному округу;

7 октября, в 10:00 - по нотариальному округу города Пскова и Псковского района.

Заявления на участие в конкурсе принимаются до 24 сентября. Документы можно направить в управление по адресу: Псков, улица Гоголя, 4, кабинеты 3 и 6.

Заявление на участие в конкурсе с приложением необходимых документов подаются секретарю конкурсной комиссии Ольге Удаловой. Контактный телефон: 8 (8112) 53-19-01; e-mail: ru60@minjust.gov.ru.

К участию в конкурсе в соответствии со статьей 2 Основ допускаются граждане Российской Федерации:

получившие высшее юридическое образование в имеющей государственную аккредитацию образовательной организации высшего образования;

имеющие стаж работы по юридической специальности не менее пяти лет;

достигшие возраста 25 лет, но не старше 75 лет;

сдавшие квалификационный экзамен.

Не допускаются к участию в конкурсе люди:

имеющие гражданство (подданство) иностранного государства или иностранных государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

признанные недееспособным или ограниченное в дееспособности решением суда, вступившим в законную силу;

состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;

осужденные к наказанию, исключающему возможность исполнения обязанностей нотариуса, по вступившему в законную силу приговору суда, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости за умышленное преступление;

представившие подложные документы или заведомо ложные сведения при назначении на должность нотариуса;

ранее освобожденные от полномочий нотариуса на основании решения суда, в том числе в связи с неоднократным совершением дисциплинарных проступков или нарушением законодательства Российской Федерации (за исключением случаев сложения нотариусом полномочий в связи с невозможностью исполнять профессиональные обязанности по состоянию здоровья).

Те, кто сдал квалификационный экзамен, но не приступил к работе в должности помощника нотариуса или к замещению временно отсутствующего нотариуса, или не назначенные на должность нотариуса в течение трех лет с момента сдачи экзамена либо имеющие перерыв свыше пяти лет в работе в должности нотариуса (после сложения полномочий), помощника нотариуса или в замещении временно отсутствующего нотариуса, допускаются к конкурсу только после повторной сдачи квалификационного экзамена.