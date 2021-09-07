Общество

Псковичам рассказали, как получить лицензию на работу компании

Псковичам напомнили, как получить лицензию на работу компаний в различных сферах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в финансово-юридической компании «Ринфин».

«Вопрос о том, как получить лицензию в 2021 году, является по-прежнему актуальным, а задаются им руководители организаций и предприятий разных сфер и отраслей. В сегодняшней статье мы выясним, что представляет собой лицензия и каковы особенности ее ее получения», - подчеркнули в компании.

Лицензия представляет собой официальный документ, дающий право заниматься определенным видом деятельности. Выдается документ лицензирующим органом и строго соответствует определенным требованиям. За его выдачу заявителю необходимо уплатить государственную пошлину. Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» перечисляет перечень тех видов деятельности, для которых получение этого разрешительного документа является обязательным:

шифрование и защита информации;

оружие и военная техника;

охрана и детективная деятельность;

фармацевтическая и медицинская деятельность.

Лицензия Минкульта требуется компаниям, профиль которых - проектирование и реставрация объектов культурного наследия.

Можно ли получить лицензию самостоятельно?

Теоретически можно, однако для необходимо иметь, во-первых, достаточно свободного времени, а во-вторых, определенный опыт, знания и навыки. Не обойтись также без хорошего ориентирования в действующем законодательстве и без знаний того, какие изменения и дополнения были внесены в него в последнее время. Все же более оптимальное решение - обратиться к услугам профессионалов, профиль которых - продажа готовых фирм, лицензирование, вступление в СРО: они помогут собрать необходимый перечень для получения лицензии документов, расскажут обо всех этапах и особенностях предстоящей процедуры, а также о ее стоимости, что даст возможность заранее спланировать предстоящие расходы и точно уложиться в выделенный бюджет, отметили в компании.

Необходимость получения лицензии на реставрацию и проектирование объектов культурного наследия возникла относительно недавно. Выдачей такого документа занимаются региональные подразделения Минкультуры, поэтому ехать в столицу заявителем из регионов не придется. Еще одна хорошая новость заключается в том, что получить лицензию Минкульта нового образца можно в самые короткие сроки: оставьте заявку, не отходя от экрана монитора, на сайте rinfin.ru. Сегодня в команде компании состоят профессионалы, постоянно повышающие свою квалификацию. Благодаря им можно избежать очередей, бюрократических проволочек, сборов бесчисленного количества бумаг и справок, а также получить все гарантии, говорится в релизе компании «Ринфин».