Общество

Шестьсот человек десантируются в Псковской области в ночь на 11 сентября

Погрузка десантников на самолеты Ил-76 завершается на аэродроме Кресты под Псковом. Военнослужащие выполнят десантирование в темное время суток. На каски десантников устанавливают приборы ночного видения. Как готовятся бойцы к ночным прыжкам, рассказал командир десантного взвода Андрей Смирнов, сообщает телеканал «Звезда».

Скриншоты здесь и далее: телеканал «Звезда»

«Подготовка осуществлялась заранее, сложность ночного прыжка - это ориентирование в воздухе и на площадке приземления. Прибор ночного видения предназначен, чтобы выполнять задачи после десантирования в ночное время», - сказал Андрей Смирнов.

В ночном десантировании принимают участие 600 человек на нескольких самолетах и более 50 единиц техники. Десантирование личного состава и техники будет происходить раздельно. Прыжки будут осуществляться на высоте 600 метров. Тренировки проходят в рамках стратегических учений «Запад-2021».