Общество

Проект реконструкции привокзального сквера разработали в Пскове

Проект реконструкции привокзального сквера в Пскове подготовили воспитанники детского технопарка «Кванториум». В основе идеи - разделение сквера на функциональные зоны, направленные на разные целевые аудитории. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в технопарке.

В команду разработчиков проекта вошли воспитанники технопарка Анна Попова, Иван Вальков, Юрий Романов, Милена Бахарева, Арина Герасимов. Наставник - Вера Васильева.

Первая зона сквера в проекте - историческая. Здесь планируется установка спирального лабиринта из кизильника со встроенными инсталляциями, рассказывающими об истории этого места. Также в исторической зоне будут расположены стенды, рекламирующие туристические точки Пскова.

Вторая - арт-зона. Здесь также можно будет увидеть инсталляции, например, изделия из переработанного пластика. Там также предусмотрена фотозона для отдыхающих.

«Зону с граффити было решено не убирать, а легализовать. Команда предлагает разделить стену на две условные части. На первой будет изображено приветственное граффити от приглашенного художника (с антивандальным покрытием). Вторую можно использовать как площадку для продвижения и пиара уличных художников или для проведения фестивалей стрит-арта», - отметили в технопарке.

В сквере планируется также установка небольшой детской площадки на входе. В парковой части будут поставлены новые скамейки, в целом будет проведен ремонт дорожек и установлено альтернативное освещение - фонари на солнечных батареях, контейнеры для раздельного сбора мусора. Кроме того, предлагается предусмотреть живую изгородь из кизильника. Возможна установка круговых скамеек вокруг имеющихся деревьев.

В качестве итогового продукта был создан панорамный тур по смоделированному скверу, ознакомиться с которым можно по ссылке.

Добавим, проект разработали в рамках Всероссийского марафона разработчиков «Геохакатон-2021».