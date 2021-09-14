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Общество

Свисток или палка помогут потерявшемуся привлечь внимание в лесу - Татьяна Разумова

14.09.2021 14:32|ПсковКомментариев: 0

Брать с собой в лес свисток советует псковичам информационный координатор поисково-спасательного отряд «Лиза Алерт» в Псковской области Татьяна Разумова. Рекомендации она озвучила 14 сентября в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Собираясь в лес, также следует взять с собой заряженный мобильный телефон. По словам гостя студии, это уже шанс заявить о помощи через телефон 112.

Обязательно нужно взять запас чистой питьевой воды. Если будет травма, вода пригодится, чтобы промыть укус или другую рану. Лучше иметь при себе небольшой запас еды, продолжила Татьяна Разумова.

«Очень рекомендуем взять свисток, - сказала она. - Свисток мало весит, но в какой-то момент может оказаться очень полезен. Голос садится, а свисток слышно лучше. Если забыли свисток – в лесу много палочек, стучите по ближайшему дереву». Этот звук, заметила Татьяна Разумова, хорошо слышен, его могут услышать спасатели или другие грибники.

Для похода в лес грибников просят предпочесть яркую одежду. Камуфляж в лесу не виден. «Так вас будет проще найти, если не можете откликаться. Больным хроническими заболеваниями рекомендуется взять медикаменты», - добавила координатор поисково-спасательного отряд «Лиза Алерт».

Теги: #Лиза Алерт Псков #потерявшиеся в лесу #поиск людей
Источник: Псковская Лента Новостей
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