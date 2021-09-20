Общество

Жительницу Острова оштрафовали за продажу суррогатного алкоголя

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для удовлетворения ходатайства следствия о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа к жительнице Острова, обвиняемой в реализации суррогата алкоголя (ч.1 ст.238 УК РФ).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области, установлено, что обвиняемая приобрела спиртосодержащую жидкость, не соответствующую требованиям безопасности жизни и здоровья при использовании в пищевых целях, после чего, в целях повышения своего материального благосостояния, разливала в более мелкую тару и реализовывала под видом пищевого продукта по месту жительства в Острове, пока ее деятельность не была пресечена следователями и полицейскими.

В ходе первоначальных следственных действий по месту жительства обвиняемой изъяты семь канистр со спиртосодержащей жидкостью.

Согласно заключению эксперта, изъятая жидкость не отвечает предъявляемым к пищевым продуктам требованиям безопасности и представляет опасность для здоровья и жизни потребителей при ее употреблении. Подобные пищевые продукты признаются некачественными и опасными, не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются.

Учитывая полное признание обвиняемой вины в инкриминируемом деянии и раскаяние в содеянном, следователем вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении в отношении нее уголовного преследования и назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Постановлением суда ему назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 5 тысяч рублей.