Общество

Перебои с поставкой чипсов ожидаются из-за проблем со сбором картофеля

Проблемы со сбором картофеля в этом сезоне, в первую очередь крупного размера, могут привести к перебоям с поставками чипсов. Об этом своих контрагентов предупредила PepsiCo, владеющая брендом Lay’s, передает «Коммерсант».

Производители картофеля ожидают снижения урожайности на 15–20%, но пока выполняют обязательства перед переработчиками. В то же время в Минсельхозе рассчитывают на рост сбора клубней по итогам года.

В компании пояснили, что предполагают возможные перебои с поставками Lay’s клиентам из-за сезонного фактора: очень жаркое лето и затяжные дожди с начала осени не позволяют проводить уборку картофеля на полях.

«Ситуация нормализуется, когда мы начнем использовать сырье, хранящееся на наших складах»,— сказал представитель компании. Там добавили, что с начала пандемии потребление снеков заметно выросло, и этот тренд продолжается. По данным NielsenIQ, продажи чипсов за 12 месяцев по июль 2021 года увеличились на 13% в деньгах и на 9,5% в объемах.

В «Ленте» подтвердили, что получили уведомления о возможных перебоях поставок Lay’s. В «Ленте» ожидают, что проблемы затронут 5–10% от поставок. «Наши партнеры принимают меры, чтобы снизить риски»,— подчеркнул представитель сети. В сети магазинов добавили, что не испытывают нехватки чипсов и формируют необходимые запасы, чтобы продукция была представлена на полках.

Старший эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Варвара Сердюкова отметила, что производителям чипсов требуется картофель крупного калибра, а сельхозпроизводители уже сообщали о его нехватке в этом сезоне. Как подсчитывали в Картофельном союзе, традиционно крупный картофель размером от 55 мм занимал до 80% в урожае, но в этом сезоне его доля сократилась до 50% из-за дождей или засухи в регионах-производителях. По словам Варвары Сердюковой, на этом фоне средние цены на крупнокалиберный картофель размером от 50 мм в европейской части РФ на конец прошлой недели достигали 25 рублей за 1 кг, что вдвое дороже, чем год назад.

В Минсельхозе подтвердили, что неблагоприятные погодные условия повлияли на калибр и объем предложения крупного картофеля. Но в министерстве ожидают по итогам года увеличения сбора картофеля у сельхозпроизводителей год к году, что с учетом импорта позволит удовлетворить потребности.