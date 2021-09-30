Общество

Гдович незаконно выловил рыбу почти на полмиллиона рублей

Гдович принес ущерб водным ресурсам России почти на полмиллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Суд установил, что подсудимый отправился на рыбалку на весельной лодке, заведомо зная, что лов рыбы ставными лесковыми рыболовными сетями без соответствующего разрешения запрещен. На лодке мужчина вышел в акваторию Теплого озера в районе деревни Чудская Рудница Гдовского района. В месте нереста щуки он установил 12 ставных лесковых рыболовных сетей.

На следующий день обвиняемый вышел в акваторию к ранее установленным сетям и незаконно выловил рыбу различных видов, а именно: 1534 плотвы, 96 густеров, 10 лещей, пять экземпляров сырти, двух серебряных карасей, одного язя, двух щук, 57 окуней и 58 ершей. Мужчина причинил водным биологическим ресурсам РФ ущерб на общую сумму более 460 000 рублей.

Подсудимый в судебном заседании вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Дело рассмотрели в особом порядке судебного разбирательства.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.