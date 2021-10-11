Общество

Магазин «самого желанного бренда» открылся в ПИК60

Магазин известного бренда SOKOLOV открылся в торговом комплексе ПИК60 в Пскове. В честь открытия в магазине подготовили специальные предложения для покупателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации торгового комплекса.

SOKOLOV – бренд ювелирных украшений и часов, основанный в 1993 году. В администрации ПИК60 подчеркнули, что на сегодня этот бренд является одним из самых желанных в России.

«Опытнейшие мастера SOKOLOV создают золотые и серебряные украшения, часы и эксклюзивные предметы ювелирного искусства, в многообразии которых каждый сможет найти что-то свое», - рассказали в торговом комплексе.

Во флагманском магазине SOKOLOV представлено более 3 000 украшений из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными вставками, камнями Swarovski, а также часы из драгоценных металлов и высококлассной стали.