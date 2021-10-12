Общество

Благотворительную акцию по сбору макулатуры запустили в Великих Луках

Акцию по сбору макулатуры «Экомесяц» запустил в Великих Луках 11 октября благотворительный фонд «Объединение» совместно с городским центром социального обслуживания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде.

Принять участие в акции может любой желающий, достаточно принести собранную макулатуру в пункты сбора, которые находятся:

на проспекте Гагарина, 8 – Центр социального обслуживания,

на улице Вокзальной, 23 – Отделение социальной помощи семьям и детям.

В случае отсутствия возможности доставить макулатуру в пункты сбора или больших объемов волонтеры фонда могут приехать и забрать ее самостоятельно. Для этого нужно позвонить по телефону: 8 911 886 25 18.

Все вырученные денежные средства пойдут в поддержку инвалидов с низкими доходами в рамках благотворительной программы «Помощь и поддержка малообеспеченным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».