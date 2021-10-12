Такси для животных появилось в Пскове

Такси для животных «Алиса» начинает работать в Пскове. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщили авторы инициативы Мария и Олег Мироновы.
Фото здесь и далее: Мария и Олег Мироновы в социальной сети «ВКонтакте»
«Весной этого года у меня появилась идея, которую поддержали мой муж и мой брат, за что им огромное спасибо! В нашем городе с октября месяца начинает работать зоотакси "Алиса", машина будет с эмблемой, указанной ниже», - рассказала Мария Миронова и добавила, что такси уже проехало по пробному маршруту Псков - Плюсса.
Такси будет работать как в городе, так и по району. В услуги входят:
В машине при перевозке находятся:
В ближайшее время у такси появится расписание тестового графика работы. Все вопросы можно задавать в личные сообщения по ссылке, а также по номеру телефона: 8 (900) 995 66 45.