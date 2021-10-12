Общество

Такси для животных появилось в Пскове

Такси для животных «Алиса» начинает работать в Пскове. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщили авторы инициативы Мария и Олег Мироновы.

Фото здесь и далее: Мария и Олег Мироновы в социальной сети «ВКонтакте»

«Весной этого года у меня появилась идея, которую поддержали мой муж и мой брат, за что им огромное спасибо! В нашем городе с октября месяца начинает работать зоотакси "Алиса", машина будет с эмблемой, указанной ниже», - рассказала Мария Миронова и добавила, что такси уже проехало по пробному маршруту Псков - Плюсса.

Такси будет работать как в городе, так и по району. В услуги входят:

перевозка домашних животных в клинику и обратно,

перевозка животных по любому адресу,

перевозка животных после операций по адресу хозяина или в стационар,

перевозка умерших животных,

доставка медикаментов и кормов по Псковскому району.

В машине при перевозке находятся:

пеленки,

пледы,

хладоэлементы,

вода и другое.

В ближайшее время у такси появится расписание тестового графика работы. Все вопросы можно задавать в личные сообщения по ссылке, а также по номеру телефона: 8 (900) 995 66 45.