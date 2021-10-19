Общество

В Псковской области росгвардейцы выявили 25 нарушений правил хранения оружия

25 нарушений правил хранения оружия выявили за неделю псковские росгвардейцы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления за неделю, с 11 по 17 октября, провели 110 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. В итоге они выявили 25 административных правонарушений и изъяли 4 единицы гражданского оружия.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления, на оплату госпошлины действует скидка – 30%.