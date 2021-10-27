Общество

Более 75 млн рублей получит Псковская область на поддержку системы здравоохранения

Псковской области из федерального бюджета выделено более 75 млн рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Такая поддержка позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19, в том числе на финансовом обеспечении стационарного лечения, отмечается в сообщении.

Регионы России дополнительно получат в общем более 56 млрд рублей. В июле на эти цели уже было выделено 110 млрд рублей. Дополнительное финансирование поможет повысить запас прочности систем здравоохранения в регионах, позволит продолжить бороться с распространением COVID-19, не сокращая расходы на плановую медицинскую помощь.