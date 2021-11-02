Общество

День преподавателя высшей школы будут отмечать 19 ноября

Приказ об установлении Дня преподавателя высшей школы подписал глава Минобрнауки России Валерий Фальков 3 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Установление профессионального праздника в 2021 году, объявленном президентом Годом науки и технологий, будет способствовать повышению престижа профессии преподавателя высшей школы, а также обеспечит преподавательские кадры вузов статусом, соответствующим их роли и позволит усилить интерес молодежи к этой профессии. Кроме того, это позволит обеспечить приток кадров в научно-исследовательскую среду.

«Преподавать — означает не только передавать знания, но и заинтересовать, разбудить стремление к новому, научить правильно задавать вопросы и находить ответы. Во все времена задачей преподавателя было вдохновить и разжечь любознательность, верно направить и помочь достигнуть амбициозных целей. А сегодня преподаватель еще и находится на фронтире научных знаний, делится со студентами передовым опытом в сфере научных исследований и разработок. Чтобы подчеркнуть ценность и востребованность труда преподавателей, их значимую роль в воспитании молодежи, мы учреждаем новый профессиональный праздник. Он будет отмечаться ежегодно 19 ноября, в день рождения Михаила Ломоносова — великого русского ученого, основавшего первый в стране университет», — отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Проект постановления правительства РФ, утверждающего День преподавателя высшей школы, внесло Минобрнауки России на общественное обсуждение весной. В октябре председатель правительства Михаил Мишустин поручил министерству принять нормативные документы о новом профессиональном празднике.