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Общество

Глава Псковского района проконтролировала ход строительства ФОКОТа

05.11.2021 09:42|ПсковКомментариев: 0

Ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории Писковской школы проконтролировала Наталья Федорова 2 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковского района

«Размеры будущего стадиона действительно впечатляют», - заметила глава района.

На данный момент площадку посыпали щебнем, идет подготовка к асфальтированию. Также завершили оканавливание, смонтировали электрику, рабочие устанавливают бордюрное ограждение.

«Строительство ФОКОТа ведется в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". Работы проводит подрядная организация ООО "ИСП Групп". Срок окончания работ – третья декада декабря 2021 года», - напомнили в пресс-службе.

Теги: #строительство #псковский район #фокот
Источник: Псковская Лента Новостей
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