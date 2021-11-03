Глава Псковского района проконтролировала ход строительства ФОКОТа

Ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории Писковской школы проконтролировала Наталья Федорова 2 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.
Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковского района
«Размеры будущего стадиона действительно впечатляют», - заметила глава района.
На данный момент площадку посыпали щебнем, идет подготовка к асфальтированию. Также завершили оканавливание, смонтировали электрику, рабочие устанавливают бордюрное ограждение.
«Строительство ФОКОТа ведется в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". Работы проводит подрядная организация ООО "ИСП Групп". Срок окончания работ – третья декада декабря 2021 года», - напомнили в пресс-службе.