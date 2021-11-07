Общество

Сотрудники МЧС провели сегодня рейды во всех районах Псковской области

29 рейдов в 34 населенных пунктах во всех районах Псковской области и двух городах провели 7 ноября сотрудники МЧС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

С 329 гражданами специалисты провели профилактические беседы - напомнили им о важности соблюдения требований пожарной безопасности, о мероприятиях, необходимых для безопасного прохождения отопительного сезона, а также о запрете использования несовершеннолетними источников повышенной опасности и огня.

При проведении профилактической работы сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области соблюдают санитарные и противоэпидемиологические нормы и требования, отметили в ведомстве.