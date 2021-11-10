Общество

Топ-5 услуг приложения Почты России для онлайн-покупок представили псковичам

Топ-5 услуг мобильного приложения Почты России для покупок в период распродаж в онлайн-магазинах переставили жителям Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФПС.

Отслеживание почтовых отправлений. В поисковую форму мобильного приложения нужно добавить трек-номер отправления. Клиенту будут приходить уведомления о движении посылки. Это позволит узнать, когда она придет в место вручения. Там же будет указан адрес почтового отделения и часы его работы. Оформление доставки посылок на дом. Заказать доставку посылки на дом можно в мобильном приложении после того, как отправление получит статус «Ожидает адресата в месте вручения». Услуга доступна для почтовых отправлений весом до 31 килограмма с отслеживанием, не требующих оплаты при получении и без таможенных платежей. С начала года почтальоны и курьеры доставили на дом около 75 тысяч посылок и мелких пакетов. Сервис упрощенного получения почтовых отправлений (электронная подпись). Эта услуга позволит псковичам не заполнять бумажные извещения и не показывать паспорт в почтовом отделении при получении посылки или заказного письма. Достаточно будет назвать оператору свою фамилию или номер отправления, а также номер телефона, указанный при регистрации. На этот номер придет SMS с кодом, по которому сотрудник отделения выдаст посылку. Более 167 тысяч жителей Псковской области уже подключили простую электронную подпись. Запись на обслуживание в отделении Почты России. Для предварительной записи нужно выбрать адрес почтового отделения и удобное для посещения время (не менее чем за час до предполагаемого визита). Номер операционного окна отобразится в мобильном приложении в момент оформления заявки. Сегодня сервис доступен в 13 почтовых отделениях Псковской области. Отправка посылок по номеру мобильного телефона. Клиенты Почты России могут отправить посылку без адреса и ФИО получателя – только по номеру телефона. Этот сервис доступен при условии, если получатель указал свой адрес в мобильном приложении и включил функцию приема отправлений по номеру телефона.

Кроме того, в мобильном приложении Почты России есть удобные сервисы по оформлению и оплате отправки посылки, поиску индекса и почтового отделения, оформлению подписки на периодические издания и вызову курьера.