Общество

Иммунолог предложил выдавать QR-коды переболевшим коронавирусом бессимптомно

Иммунитет к коронавирусной инфекции у переболевших бессимптомно выше, чем у вакцинированных, им следует выдавать QR-коды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова специалиста по особо опасным инфекциям, врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова.

«Плохо, что не воспринимаются в рамках коллективного иммунитета те люди, которые переболели бессимптомно. У них такой же, и даже более мощный, иммунитет, чем у тех, кто вакцинировался. Их надо также учитывать. Переболевшие всегда дают больший иммунитет, чем вакцина - это закон. Им нужно QR-код давать в первую очередь», - сказал врас-иммунолог.

Эксперт отметил, что особенно это касается переболевших дельта-штаммом. По его словам, иммунитет к вирусу у них держится не меньше года.

«Переболевшие сейчас в легкой форме - это люди, у которых уже новый иммунитет к "дельте", к мутирующему варианту. Они самые ценные для популяции, для человечества. Им в первую очередь надо давать QR-код», - заявил Владислав Жемчугов.

Напомним, правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.