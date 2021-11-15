Общество

Начинается видеотрансляция пресс-конференции об итогах работы по патриотическому воспитанию псковской молодежи

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, посвященной итогам работы военно-патриотических организаций, занимающихся духовно-нравственным развитием и воспитанием детей на основе отечественных традиций и ценностей, которая в эти минуты начинается в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Какие значимые проекты патриотической направленности удалось реализовать в этом году в Псковской области, несмотря на пандемию? Насколько эти проекты популярны среди подрастающего поколения? Близка ли псковской молодежи тема патриотизма? Нуждается ли в перезагрузке система патриотического воспитания в России? Как воспитать у будущих защитников Отечества любовь к Родине?

Подробнее об этом и многом другом расскажут участники пресс-конференции:

начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Михаил Рыбчинский;

педагог дополнительного образования, руководитель военно-патриотического клуба «Юный спасатель» центра «Патриот» Елена Ильина;

председатель регионального штаба областного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина.

Трансляция завершена