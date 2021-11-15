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Общество

Неизменный рубль

16.11.2021 16:13|ПсковКомментариев: 0

У инвесторов в объекты культурного наследия в Псковской области забрали два года на работу, но дали возможность сдавать исторические здания в субаренду - разбираемся в новых правилах.

 

Так, на всякий случай

«Не нужно поощрять авантюристов, давайте работать с реальными инвесторами», - такой призыв появился в Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 31 октября. Глава региона коротко сообщил о том, что взаимодействие с инвесторами исторических зданий будет вестись по новым правилам. Срок аренды сокращен с семи лет до пяти, первые полтора года отведены на проектирование. «Разумеется, при отсутствии какого-либо движения договор будет расторгаться», - предупредил Михаил Ведерников. Губернатор пояснил, что ранее сроки были слишком завышены: «Как правило, это приводит к тому, что объекты берут в аренду просто на всякий случай: если вдруг подвернётся другой инвестор или получится привлечь лёгкие деньги. Своеобразная инвестиционная рулетка, из-за которой здания годами разрушались, оставаясь без какого-либо внимания».

За подробностями нововведения Псковская Лента Новостей обратилась к председателю комитета по охране объектов культурного наследия. Вадим Нэдик сообщил, что изменения в «Положение об аренде имущества, находящегося в государственной собственности Псковской области» были приняты 30 сентября и вступили в силу 15 октября. Поясним: государственная собственность - то есть областная. Есть еще муниципальный уровень (районы, Псков и Великие Луки) и федеральный. Почему важны бюрократические тонкости? Например, усадьба Волышово в Порховском районе находится в собственности Российской Федерации. Да, областные власти могут - и, пожалуй, должны - принимать участие в поиске арендатора. Но взаимодействовать он будет с Росимуществом по федеральным правилам.

Новые региональные правила будут действовать только для новых договоров. Вадим Нэдик не назвал объекты, по которым в теории можно было бы расторгнуть уже действующие соглашения, если бы такие правила уже работали. Зато отметил, что «примеры расторжение договоров аренды из-за бездействия арендаторов на территории Псковской области отсутствуют». Все из-за того, что не было механизма расторжения. Он появился в новой редакции упомянутого Положения.

«Существенным условием договора аренды, - сказано в документе, - является обязанность арендатора провести работы по сохранению арендованного объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством и в установленный договором аренды срок, при этом срок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, не может превышать пять лет со дня передачи его в аренду, включая срок подготовки и согласования проектной документации по сохранению арендованного объекта культурного наследия, не превышающий 18 месяцев со дня передачи его в аренду».

Если условия договора будут нарушены, арендодатель-государство может в одностороннем порядке разорвать договор.

Пространство для маневра

Другое нововведение касается возможностей для маневра самого арендатора. Ранее не допускалась сдача в субаренду объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии (и другие подобные с ним действия, включая безвозмездную передачу кому-либо или имущественный вклад в некоммерческую организацию). Ничего не было сказано о том, какие действия можно производить с объектом, если он приведен в удовлетворительное состояние. Сейчас это подправили:

«После полного исполнения арендатором обязанности провести работы по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством в срок, установленный договором аренды, - снова читаем документ, - арендатор приобретает право сдавать арендованное имущество в субаренду и предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользование в соответствии с законодательством Российской Федерации при условии письменного уведомления арендодателя».

Две недели назад на ПЛН вышла статья «Голые стены». Мы обстоятельно рассказывали, как арендаторы после приведения в порядок исторических объектов (палаты Подзноева, крепостная стена Окольного города, палаты Меньшиковых) сталкивались с требованием платить больше и вынуждены были тратить силы на суды.

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Во всех случаях речь шла о федеральной собственности. Арендаторы областных объектов могут быть в этом отношении спокойны.

Объекты культурного наследия сдаются казной в аренду через аукцион. Начальная цена в 1 рубль сохраняется в новых правилах. Договор будет подписан с тем, кто предложит наибольшую сумму. Важно, что размер платы «остается неизменным на весь период действия договора аренды».

«Потенциальных инвесторов, - заключает Вадим Нэдик, - которые действительно заинтересованы в восстановлении и приспособлении объектов культурного наследия для современного использования и обладают достаточным финансовым ресурсом, принятая мера не заставит отказаться от намерений заключить договор аренды. Ужесточение условий аренды отпугнет лишь недобросовестных приобретателей объектов культурного наследия, но повысит уровень ответственности инвестора».

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова

Теги: #культура #закон #наследие
Источник: Псковская Лента Новостей
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