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Экономика

Голые стены

05.11.2021 11:32|ПсковКомментариев: 4

Бизнес по-русски из известного мема: езда на велосипеде, который горит, и ты горишь, и все вокруг горит. О таких пожарах многое могут рассказать арендаторы и собственники исторических зданий в Пскове. Сначала «футбол на 30 дней» и «хождение по мукам в три круга» за согласованиями. А когда старинные палаты или участок крепостной стены оказываются восстановленными за частные деньги, приходит отказ засчитывать потраченные миллионы в счет арендной платы. Ее поднимают в три раза, а пеней насчитывают в десять раз больше, чем долга. На этом фоне значимые объекты, выставленные на аренду за 1 рубль, остаются без желающих вкладываться в их восстановление.

 

«Надувают щеки»

В Псковской области для арендаторов исторических зданий с семи до пяти лет сокращается срок на их восстановление. За первые полтора года должен быть готов проект. Для инвесторов эта новость - повод надеяться, что ускорятся и те, кто отвечает за процесс согласований.

«За полтора года проект сделать можно, но чтобы пройти все бюрократические цепочки, надо года два с половиной, - делится опытом Николай Загоруй, генеральный директор «СевЗапИнвест», под управлением которого находится «Двор Подзноева». - Придется по три раза ходить между комитетом по имуществу, комитетом по охране памятников и городской архитектурой. Хождение по мукам в три круга - самый сложный вопрос. Когда памятник рушится, никому дела нет, а когда появляется несчастный арендатор, сразу столько ответственных лиц надувают щеки».

До появления инвестора палаты купца Подзноева в центре Пскова стояли в руинах. Горожане все еще хорошо помнят, как зимой внутри лежал снег, летом ночевали бомжи - федеральный памятник был мало отличим от помойки. В 2009 году здесь открылась гостиница и ресторанный комплекс. Перед этим на археологических раскопках, за которые заплатил инвестор, нашли, например, «Варяжскую гостью»: ставшее знаменитым женское захоронение времен княгини Ольги. Перед строительством одного из корпусов гостиницы был обнаружен самый большой монетный клад в истории Пскова, который ученые связывают с коллекцией собирателя Плюшкина.

Фото ipetersburg.ru.

Палаты находятся в аренде на 45 лет. Договоренность была такой. Бизнес восстанавливает памятник, государство засчитывает расходы в счет арендной платы. Потрачено было 61 281 938 рублей, ежемесячно из этой суммы идет в зачет 267 344 рублей. То есть инвестор получил право не вносить платежи 19 лет, а город - отреставрированные палаты. Когда проект заработал в полную силу, а местные чиновники начали возить в «Двор Подзноева» московских ревизоров и хвастаться образцовым кейсом, на пороге появилась федеральная «Дирекция по инвестиционной деятельности». Дальнейшие события Николай Загоруй называет «скрытой попыткой забрать памятник». Сначала «СевЗапИнвесту» не хотели засчитывать всю сумму расходов, потом дирекция в одностороннем порядке подняла арендную плату почти в три раза до 733 461 рублей. Отстаивая свои интересы, инвестору в 2015 году пришлось дойти до Высшего арбитражного суда. Фемида от экономики в итоге встала на сторону бизнеса, но сколько по пути было потрачено денег и нервных клеток, сколько отнято ресурсов от основной деятельности, одному Николаю Загорую известно.

С подобной же нервотрепкой столкнулся владелец кафе «Эпоха» в крепостной стене Окольного города на Летнем саду. «Согласно акту технического состояния памятника архитектуры объект аренды был передан в неудовлетворительном состоянии, требовался ремонт стен, воссоздание по проекту полов, лестниц, крыши и кровли; отсутствовали электроосвещение, водопровод, канализация, теплоснабжение», - так в бумагах из суда описывается, в каком виде бизнесмен принял участок крепости в 2005 году.

Предприниматель вложил в голую стену 17 млн рублей. Росимущество отказывалось принимать их в зачет арендной платы, которую постоянно увеличивало. И попыталось потребовать в суде 3 с лишним миллиона якобы задолженности и больше 32 миллионов пеней за девять лет. Арбитраж вновь встал на сторону инвестора, Росимущество не получило ничего, а предприниматель право и дальше списывать аренду из потраченных средств. В прошлом году пандемия убила «Эпоху», все 17 млн ее владельцу выбрать так и не удалось.

Со сложностями аренды исторического комплекса столкнулся в свое время и «Зеленхоз». Речь идет о палатах Меншиковых на улице Советской. История ровно такая же. Росимущество требовало платежи, а трест уверял, что до 2020 года хватит денег, потраченных на восстановление здания. Суд вновь встал на сторону арендатора. Но бизнес в памятнике все равно прогорел, магазин «Зеленхоза» оказался убыточным, в 2015 году был закрыт. Палаты собирались отдавать под Дворец бракосочетаний, но в итоге отреставрировали здание на Детской. Об интересе к памятнику заявлял музей, но никак в этом вопросе не продвинулся. Так и стоят палаты под замком, ветшают без пользователя.

Чего-то не хватает

«На своей шкуре все пройдено. Теперь только собственность», - говорит о сделанных бизнесом выводах Николай Загоруй.

Бизнесмен купил здание бывшей шпагатной фабрики и палаты Трубинских на улице Леона Поземского. Ранее он заявлял, что шпагатка станет «солидным социальным объектом, значимым для горожан и приезжих». Конкретного назначения объекта он не раскрывает и теперь, как не называет и точных сроков:

«Ожидайте, но не завтра. Твердыми шагами идем к цели. Не все от нас зависит, вы же видите, что творится с ценами. Дерево выросло в два с лишним раза, металл в два раза. Работаем, в том числе, с кредитными организациями».

Бизнес трудно заподозрить в целенаправленном закапывании денег. Цель там совсем противоположная. Но даже имея объект культурного наследия в собственности, на которую были потрачены десятки миллионов, трудно двигаться быстро, чтобы отбить вложения. На шпагатке работы начались пять лет назад. Другой пример - Гельдтова баня на берегу реки Псковы.

Компания «Сити Сервис» братьев Кухи купила баню в 2015 году. Предполагается, что в здании после реставрации откроется баня и кафе. На проектирование работ было отведено два года, а в общей сложности отводилось пять лет - до середины 2020 года. В конце 2019 года отсутствие на объекте рабочих стало поводом для обсуждения в городской думе.

Представитель инвестора тогда заявил, что слишком много времени заняли согласования по инстанциям вплоть до рыбохраны. Сейчас какие-то работы ведутся, но мало что свидетельствует об их окончании к концу этого года, как было заявлено. Псковичам остается только ностальгировать в соцсетях, вспоминая легендарную баню и ее не менее легендарного банщика: «Баня на дровах. Еще в 90-е Пал Иванычу местные бандиты привезли карельского гранита для парных - чисто из уважения. Когда Пскова была полноводнее и замерзала, каждую зиму во льду пробивалась прорубь. Сходишь с утра на первый пар - и заряд бодрости на всю неделю. Не сходил - чувствуешь, что чего-то не хватает».

По-соседству с «гельдтухой» - поднятое из руин частным бизнесом здание водочного завода и винных складов Лёвена. От оригинального здания оставался только подвал. Ресторан в восстановленном строении собирались открывать в 2017 году и открыть к Ганзейским дням гостиницу на втором сохранившемся фундаменте. К сегодняшнему дню первое здание готово только внешне, внутри голый кирпич и торчащие коммуникации.

«Мы спотыкались на исполнителях: председатель комитета дает добро, а сотрудники внутри начинали футбол, - объясняет медленное продвижение работ Игорь Балабуст, занимавшийся юридическим сопровождением проекта. - К чиновнику попадает бумажка - он себя считает вершителем судеб. Любое письмо направили - ответ 30 дней. Там, где за год можно сделать, два-три года тратится. Вкладываться при таких условиях нерентабельно».

В мае этого года здание было выставлено на продажу за 49 млн рублей. По словам Игоря Балабуста, к настоящему моменту инвестор уже отказался от идеи избавиться от проблемного актива, собирается дождаться окончания пандемии и все-таки попробовать запустить общепит. А вот гостиницы рядом не будет, на восстановление второго здания получить разрешение не удалось.

«Инвестор когда приходит? - задается вопросом Игорь Балабуст. - Когда с законодательством у него нет проблем, можно сделать быстро и качественно. В свое время было предложение от московских товарищей взять Солодежню под ресторан. А когда стали проговаривать конкретные шаги, они отказались. Государство должно идти навстречу, а оно не идет».

В Пскове по программе «Аренда за 1 рубль» инвестора ждет не только Солодежня на улице Гоголя, но и стоящий рядом Дом Печенко, а также «Дом Марины Мнишек» на Романовой горке и Дом Батова у Ольгинского моста. Периодически чиновники сообщают в СМИ о появлении к ним интереса инвесторов, но дальше разговоров дело не идет.

Мы планировали отразить в материале точку зрения областного комитета по охране объектов культурного наследия. Однако оперативно получить комментарий не удалось. Направлен официальный запрос, в том числе, с вопросами, какие объекты могли бы прямо сейчас попасть под новую норму о расторжении договора и какой эффект ожидается от ее введения. После получения ответа обязательно проинформируем читателей.

Юлия Магера

Теги: #наследие #экономика #архитектура
Источник: Псковская Лента Новостей
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