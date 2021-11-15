Общество

Сколько стоит форма юнармейцев, рассказал начальник псковского отделения организации

Стоимость формы юнармейцев озвучил начальник Псковского регионального отделения военно-патриотического движения «Юнармии» Михаил Рыбчинский на пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей 16 ноября.

По словам начальника отделения, детей больше всего привлекает именно форма. Минимальный комплект — берет, брюки, берцы и футболка — стоит в районе 3500-4000 рублей.

«Понятно, что не у всех родителей есть такие деньги. И я не сторонник того, чтобы родители сами покупали, потому что одни могут купить, а другие — нет. Сейчас мы ставим такие условия: если есть возможность у родителей купить и они согласны, то почему бы и нет», - отметил Михаил Рыбчинский.

На региональное отделение дается 120 комплектов зимней формы, которые получили благодаря главному штабу. Эту форму распределили по местным отделениям, отметил он.