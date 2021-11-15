Сколько стоит форма юнармейцев, рассказал начальник псковского отделения организации

Стоимость формы юнармейцев озвучил начальник Псковского регионального отделения военно-патриотического движения «Юнармии» Михаил Рыбчинский на пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей 16 ноября.
По словам начальника отделения, детей больше всего привлекает именно форма. Минимальный комплект — берет, брюки, берцы и футболка — стоит в районе 3500-4000 рублей.
На региональное отделение дается 120 комплектов зимней формы, которые получили благодаря главному штабу. Эту форму распределили по местным отделениям, отметил он.