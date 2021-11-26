В «черную пятницу» билайн предлагает скидки до 75% на девайсы и аксессуары

В «черную пятницу» в билайн покупатели могут приобрести тысячи товаров по скидкам до 75%. Акция доступна для клиентов офисов продаж и интернет-магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.
В акции участвует продукция таких компаний, как Apple, Samsung, Sony, JBL, Xiaomi, Huawei, Honor, ZTE и многих других. Скидки распространяются на различные категории - от смартфонов и планшетов до беспроводных наушников и чехлов.
Размер скидки варьируется в зависимости от модели. Количество товаров ограничено, как и время проведения «черной пятницы» — до 30 ноября.
Полный список товаров, участвующих в акции и другие подробности можно узнать, перейдя по ссылке.
Организатор акции: ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Акция действует с 15.11.2021 по 30.11.2021 на территории РФ (кроме Республики Крым и г. Севастополь). Организатор вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции с предварительным информированием путем размещения информации на сайте Beeline.ru. Цены с НДС. Количество товаров ограничено.