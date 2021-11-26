Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
экопром быстро и чисто
доставка еды в пскове
Борьба «Справедливой России» с безработицей
полиция против «звонарей»
как исправить ошибки в квитанции
цифровое будущее
достоверная история
Как платить за «общее» электричество
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
Мифы о стоматологах развеяны
Концерт рок-группы «Ария»
горводоканал успехи и планы
Сезонные опасности на дорогах Пскова
декодируем QR-реальность
Телефон прямого эфира 56-73-72
работа затылком
 
 
 
ещё Общество 26.11.2021 07:210 В Псковской области за сутки выявили 236 случаев заражения COVID-19 26.11.2021 09:170 В «черную пятницу» билайн предлагает скидки до 75% на девайсы и аксессуары 26.11.2021 09:001 Кормовая база 26.11.2021 08:410 Более 70 миллионов яиц произвели в Псковской области за 10 месяцев 26.11.2021 08:130 Число вакцинированных от COVID-19 в Псковской области с начала осени выросло на треть 26.11.2021 07:370 Минтруд планирует определить «границу бедности» в России
 
 
 
Самое популярное 23.11.2021 14:463 В УФСБ России по Псковской области сменился руководитель 25.11.2021 08:313 Несколько бригад «Горводоканала» устраняют аварию на улице Юбилейной в Пскове 24.11.2021 21:2011 Случаи фиктивной вакцинации от COVID-19 зафиксированы в Псковской области 25.11.2021 13:5531 Выступающих против QR-кодов псковских депутатов пригласили в реанимацию инфекционки 23.11.2021 13:0212 В Псковской области вводят обязательную вакцинацию студентов от COVID-19
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В «черную пятницу» билайн предлагает скидки до 75% на девайсы и аксессуары

26.11.2021 09:17|ПсковКомментариев: 0

В «черную пятницу» в билайн покупатели могут приобрести тысячи товаров по скидкам до 75%. Акция доступна для клиентов офисов продаж и интернет-магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

В акции участвует продукция таких компаний, как Apple, Samsung, Sony, JBL, Xiaomi, Huawei, Honor, ZTE и многих других. Скидки распространяются на различные категории - от смартфонов и планшетов до беспроводных наушников и чехлов.

Размер скидки варьируется в зависимости от модели. Количество товаров ограничено, как и время проведения «черной пятницы» — до 30 ноября.

Полный список товаров, участвующих в акции и другие подробности можно узнать, перейдя по ссылке.

Организатор акции: ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Акция действует с 15.11.2021 по 30.11.2021 на территории РФ (кроме Республики Крым и г. Севастополь). Организатор вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции с предварительным информированием путем размещения информации на сайте Beeline.ru. Цены с НДС. Количество товаров ограничено.

Теги: #скидки #Билайн #черная пятница
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Должно ли государство бороться с антиваксерами и их пропагандой?
В опросе приняло участие 635 человек
26.11.2021, 10:090 Продажу немаркированных сигарет и алкоголя пресекли псковские таможенники в пяти магазинах 26.11.2021, 09:530 Ремонт дороги на границе Псковской и Новгородской областей завершили досрочно 26.11.2021, 09:370 Лишение свободы грозит жительнице Новосокольнического района за оплату алкоголя фальшивкой 26.11.2021, 09:290 Спасти жилой дом от пожара удалось сотрудникам МЧС в Порховском районе
26.11.2021, 09:170 В «черную пятницу» билайн предлагает скидки до 75% на девайсы и аксессуары 26.11.2021, 09:000 Проект строительства станции водоподготовки готовят в Пскове 26.11.2021, 09:001 Кормовая база 26.11.2021, 08:480 Женщина пострадала в результате ДТП в Себеже
26.11.2021, 08:410 Более 70 миллионов яиц произвели в Псковской области за 10 месяцев 26.11.2021, 08:260 Второй участник смертельной аварии в Великих Луках скончался в больнице 26.11.2021, 08:130 Число вакцинированных от COVID-19 в Псковской области с начала осени выросло на треть 26.11.2021, 07:550 Псковский губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте в Кемеровской области
26.11.2021, 07:370 Минтруд планирует определить «границу бедности» в России 26.11.2021, 07:210 В Псковской области за сутки выявили 236 случаев заражения COVID-19 26.11.2021, 07:000 Мошенники могут украсть в «черную пятницу» более 300 млн рублей - исследование 25.11.2021, 22:300 Повара из школьных столовых Псковской области выступят на всероссийском конкурсе
25.11.2021, 22:150 Росреестр рассказал псковичам о нюансах в процессе дарения недвижимости 25.11.2021, 22:002 Интерактивную карту нацистских преступлений представили псковские архивисты 25.11.2021, 21:450 Псковские пейзажи покажут на выставке в Доме ремесел 25.11.2021, 21:303 О коррупционных действиях со стороны приставов просят сообщать псковичей
25.11.2021, 21:150 Псковскому зрителю рассказали о национальных особенностях якутского кино 25.11.2021, 21:001 Псковский нарколог объяснил бесполезность капельницы при абстинентном синдроме 25.11.2021, 20:452 Новый выпуск проекта «Истфакт»: Тайна Гремячей башни 25.11.2021, 20:300 В Печорском районе закончили капремонт по краткосрочному плану на год
25.11.2021, 20:100 В Псковской области будут проверять потенциальных подрядчиков 25.11.2021, 19:430 Псковский губернаторский симфонический оркестр открыл юбилейный концерт увертюрой к опере «Псковитянка» 25.11.2021, 19:400 На вопросы псковичей о противодействии коррупции ответят сотрудники Росреестра 25.11.2021, 19:370 Повара из псковской школы представят регион на всероссийском конкурсе
25.11.2021, 19:108 Лучшему участковому Псковской области подарили автомобиль 25.11.2021, 18:570 Яркий симптом наличия алкогольной зависимости назвал псковский нарколог 25.11.2021, 18:470 Якутское авторское кино псковичам бесплатно покажут в драмтеатре 25.11.2021, 18:345 Волонтеры-казаки напомнили студентам псковского колледжа о вреде наркотиков
25.11.2021, 18:205 Поголовье коров в Псковской области за год сократилось почти на 8% 25.11.2021, 18:060 Пьяный водитель съехал в кювет в Бежаницком районе, пострадал пассажир 25.11.2021, 17:563 Госдума дала согласие на снятие неприкосновенности с депутата Валерия Рашкина 25.11.2021, 17:470 «Якутский Тарантино» раскрыл сюжет предстоящего спектакля
25.11.2021, 17:4415 К критике Виктора Цоя 25.11.2021, 17:361 Главный нарколог региона о допустимых дозах спиртного: Чем меньше, тем лучше 25.11.2021, 17:3313 В магазине MANGO началась распродажа «Черная пятница» 25.11.2021, 17:299 Александр Котов об атаке антиваксеров и экскурсии в реанимацию
25.11.2021, 17:260 Пресс-конференция «Жизнь без пагубных привычек - реальность или утопия?». ВИДЕО 25.11.2021, 17:170 Псковичи могут бесплатно получить консультацию юриста 25.11.2021, 17:140 Для переболевших COVID-19 псковские санатории закупили новое оборудование 25.11.2021, 17:101 Псковичку осудили за удар полицейскому в голову
25.11.2021, 17:081 Псковским школьникам предложат самим проводить уроки в рамках проекта «Экомышление» 25.11.2021, 17:042 ВТБ стал самым эффективным банком по продаже ипотеки 25.11.2021, 16:530 Три спортивных площадки появятся в парке Юрия Гагарина в Пскове 25.11.2021, 16:481 В ПИК60 начались распродажи в честь «Черной пятницы»
25.11.2021, 16:431 Цветы с опасным вредителем уничтожат в Псковской области 25.11.2021, 16:300 Великолучанка и ее сожитель отправятся в колонию за сбыт наркотиков 25.11.2021, 16:271 Для исполнения нацпроектов Псковской области нужно реализовывать 600 млн рублей в неделю 25.11.2021, 16:185 Те же зайцы, только в профиль
25.11.2021, 16:153 По инициативе «Единой России» модернизируют более 600 почтовых отделений в регионах 25.11.2021, 15:530 Обвиняемому в убийстве матери жителю Дновского района продлили арест на 3 месяца 25.11.2021, 15:510 Победителей конкурса «Юные дарования Псковщины» наградят на концерте в филармонии 25.11.2021, 15:412 Генпрокурор просит Госдуму дать согласие на уголовное преследование депутата Рашкина
25.11.2021, 15:380 Подозреваемых в краже алкоголя задержали псковские росгвардейцы 25.11.2021, 15:260 В ГИБДД напомнили псковичам о правилах парковки на местах для инвалидов 25.11.2021, 15:130 Утверждены еще семь членов нового состава облизбиркома 25.11.2021, 15:122 Почти 7 млн рублей сэкономили при подготовке и проведении выборов депутатов областного Собрания
25.11.2021, 14:590 Определен новый состав членов Избирательной комиссии Псковской области 25.11.2021, 14:580 Дождь со снегом прогнозируют псковские синоптики 26 ноября 25.11.2021, 14:450 Избран новый член Общественной палаты Псковской области 25.11.2021, 14:390 Рост выручки на 6,2% продемонстрировал МегаФон в третьем квартале 2021 года
25.11.2021, 14:3512 Медаль Александра Невского учредили в Псковской области 25.11.2021, 14:330 Нарколабораторию ликвидировали в Псковской области. ФОТО. ВИДЕО 25.11.2021, 14:264 Депутаты согласовали минимальный размер взноса на капремонт в Псковской области на 2022 год 25.11.2021, 14:230 «Сообразим на троих»: Должна ли Россия быть великой империей? ВИДЕО
25.11.2021, 14:200 Псковских парламентариев пригласили написать тест по истории 25.11.2021, 13:5531 Выступающих против QR-кодов псковских депутатов пригласили в реанимацию инфекционки 25.11.2021, 13:370 «Беседка»: О феномене якутского кино. ВИДЕО 25.11.2021, 13:343 Региональный парламент поддержал федеральный законопроект о наказании неаттестованных гидов
25.11.2021, 13:111 Путин снял Александра Калашникова с должности главы ФСИН 25.11.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 25.11.2021, 13:014 Налоговики предлагают псковичам приложение с функцией гражданского контроля 25.11.2021, 12:521 «Гайд-парк»: Игорь Иванов о положении дел в профсоюзном движении Псковской области. ВИДЕО
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru