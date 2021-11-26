Общество

В «черную пятницу» билайн предлагает скидки до 75% на девайсы и аксессуары

В «черную пятницу» в билайн покупатели могут приобрести тысячи товаров по скидкам до 75%. Акция доступна для клиентов офисов продаж и интернет-магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

В акции участвует продукция таких компаний, как Apple, Samsung, Sony, JBL, Xiaomi, Huawei, Honor, ZTE и многих других. Скидки распространяются на различные категории - от смартфонов и планшетов до беспроводных наушников и чехлов.

Размер скидки варьируется в зависимости от модели. Количество товаров ограничено, как и время проведения «черной пятницы» — до 30 ноября.

Полный список товаров, участвующих в акции и другие подробности можно узнать, перейдя по ссылке.