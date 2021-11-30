Общество

Гинцбург призвал как можно скорее ввести систему QR-кодов на федеральном уровне

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал как можно скорее вводить систему QR-кодов о прививке от коронавирусной инфекции в РФ на федеральном уровне, передает ТАСС.

«Я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро не только вводить QR-коды, а с их помощью жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных», - сказал он в субботу в эфире телеканала НТВ.

Александр Гинцбург также напомнил о необходимости соблюдения мер эпидемиологической безопасности, в частности, о ношении масок. «Маска в первую очередь защищает от тех людей, которые не вакцинированы, которые не обладают защитными антителами. А ношение масок вакцинированным дает возможность предотвратить передачу возбудителя от того человека, который вакцинирован и который не знает, что он носитель, тем людям, которые не вакцинированы», - отметил он.