Общество

Самые популярные новогодние салаты подорожали на 15-25%

Стоимость самых популярных новогодних салатов — оливье и селедки под шубой — за год существенно выросла, выяснили «Известия», проанализировав данные Росстата о средних розничных ценах за октябрь.

Салатник оливье на четыре порции в 2021 году обойдется в 416 рублей, что на 15% дороже, чем в 2020-м. Селедка под шубой будет стоить 209 рублей, что больше, чем в прошлом году, на 25%. Максимально выросла цена на картофель, морковь, репчатый лук, яйца и майонез — на 30–78%. Продуктовая инфляция увеличилась до 10%. Минсельхоз уже подготовил меры, которые должны притормозить увеличение цен в следующем году.

Для определения индекса оливье Росстат обычно использует следующий рецепт салата: консервированные огурцы (500 г), горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).

За год подорожали все ингредиенты салата, минимальный рост в 9% был у консервированных овощей, горошка, вареной колбасы. Овощная группа, яйца и майонез показали более серьезный ценовой скачок. Картофель подорожал почти на 80%, морковь — на 41%, репчатый лук — на 33%, майонез и яйца — на 28%.

С селедкой под шубой ситуация аналогичная. Салатник на четверых обойдется в 209 рублей, рост стоимости по сравнению с прошлым годом — 25%. Для новогоднего стола Росстат предлагал такой рецепт: соленая сельдь (350 г), картофель (400 г), столовая свекла (350 г), морковь (200 г), куриные яйца (2 шт.), репчатый лук (100 г), майонез (300 г).

За год ни один ингредиент не подешевел. Минимально подорожала сама селедка — на 11%. Стоимость остальных ингредиентов менялась активнее. Картофель вырос в цене почти на 80%, свекла и морковь — на 41%, репчатый лук — на 33%, майонез и яйца — на 28%.

Цены производителей на «борщевой набор» растут примерно с такой же динамикой, о чем Минсельхоз уже сообщал в правительство. В конце октября стоимость картофеля выросла на 71,4% относительно аналогичного периода прошлого года, моркови — на 44%, репчатого лука — на 31%, капусты — на 70%. Ведомство уже предложило меры, которые должны приостановить этот тренд. Например, в межсезонье планируют закупки картофеля в странах СНГ, также расширят посевные площади под овощи.

Продовольственная инфляция в РФ в сентябре этого года составила 9,2%, зафиксировал Минсельхоз. К концу ноября она увеличилась до 10%. В целом по миру ситуация хуже: по данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в сентябре цены на продовольствие превысили уровень прошлого года на 32,8%. По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция в России уже в ноябре ускорилась до 8,1%.

Пандемия — один из главных факторов подорожания продовольствия в мире, напомнил «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Это форс-мажор, который увеличил издержки производителей, изменил маршруты поставок во всем мире. В итоге все активы подорожали, продовольствие в том числе. Эксперт уверен, что как только успокоится эпидемиологическая ситуация, начнет сокращаться инфляция. Он предположил, что до января-февраля 2022 года она еще будет набирать оборот, затем может начаться спад.

Кроме того, овощи серьезно подорожали в этом году из-за сложных погодных условий и роста себестоимости продукции, сказала «Известиям» глава агентства Fruitnews Ирина Козий.