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Общество

Клиенты могут перенести номер в Tele2 с помощью «Госключа»

08.12.2021 14:43|ПсковКомментариев: 0

Tele2 предложила клиентам переходить в свою сеть с сохранением номера (MNP) дистанционно. Карту Tele2 доставят домой, а документы можно подписать удаленно с помощью приложения «Госключ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Клиентам не нужно идти в салон связи, чтобы оформить переход в сеть Tele2 по процедуре MNP. Для переноса номера потребуется карта с саморегистрацией: ее можно купить с доставкой на сайте или в приложении Tele2, на крупнейших маркетплейсах или в сетях крупных ритейлеров. Заявление на перенос номера и договор с новым оператором подписываются с помощью приложения «Госключ». Оно работает на базе передовых технологий, обеспечивающих защиту информации, поэтому возможность регистрации другим лицом полностью исключается.

Для активации карты клиенту нужно иметь подтвержденную запись на портале «Госуслуги» и приложение «Госключ». Оно осуществляет переход на портал «Госуслуги», после чего данные клиента автоматически подгружаются из ЕСИА в приложение. «Госключ» воспроизводит случайные числа и на основе криптографической защиты создает уникальный сертификат усиленной неквалифицированной подписи (УНЭП). Его нужно сгенерировать всего один раз – после этого подписывать документы можно нажатием одной кнопки.

Перенос номера по MNP следует начать в приложении «Мой Tele2». После сканирования штрих-кода на упаковке SIM-карты пользователь может выбрать в пункте меню переход со своим номером. Затем потребуется ввести номер телефона и желаемую дату переноса. После выбора даты клиент получит на подписание договор и заявление на MNP в приложении «Госключ».

Клиент бесшовно переходит в приложение «Госключ», где видит уведомление «Поступили документы». Как обладатель сгенерированной УНЭП абонент подписывает оба документа нажатием на кнопку приложения «Госключ». Договор в электронном виде отправляется абоненту на почту, SIM-карта активируется.

По данным ЦНИИС, с 2014 года на российском рынке было перенесено 21,5 млн номеров. При этом с начала 2021 года общее число портаций увеличилось на 3 млн – прирост составил почти 17%.

«Услуга MNP дает клиенту свободу выбора и возможность подключения к оптимальному для него оператору. Статистика базы данных перенесенных номеров доказывает, что этот сервис по-настоящему востребован абонентами. Мы предлагаем клиентам подключиться к нашей сети без посещения салона: договор и заявление на перенос можно подписать в онлайн-формате. Подключение с помощью «Госключа» удобно, безопасно и быстро для абонентов. Единожды получив электронную подпись, клиент получит возможность использовать ее в будущем для других целей – подписания трудовых договоров, договоров купли-продажи и аренды», - отметил директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк.

В августе 2021 года Tele2 первой в России предложила клиентам удаленно регистрировать SIM-карты с помощью неквалифицированной электронной подписи в приложении «Госключ». Это стало одним из новых способов удаленного заключения договоров согласно закону, который вступил в силу 1 июня 2021 года.

Теги: #мобильная связь #Госуслуги #теле2
Источник: Псковская Лента Новостей
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