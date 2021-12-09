Общество

Отказом предпринимателю на Псковской таможне занялась прокуратура

Великолукская транспортная прокуратура выявила нарушения в деятельности Псковской таможни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Предприниматель, товар которого находился в зоне таможенного контроля, направил заявление начальнику таможенного поста МАПП «Бурачки», чтобы получить разрешение на погрузочно-разгрузочные работы, на что получил необоснованный отказ.

В этой связи великолукский транспортный прокурор внес представление начальнику Псковской таможни. По результатам его рассмотрения нарушения устранили, права предпринимателя защитили, приняли меры по их недопущению в будущем.