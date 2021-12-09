Общество

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения спинальной мышечной атрофии

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение препарату для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) «Золгенсма». Соответствующие данные опубликованы в четверг на сайте государственного реестра лекарственных средств Минздрава.

«Дата регистрации: 9 декабря 2021 года. Дата окончания действия: 9 декабря 2026 года», - указано в реестре.

Спинальная мышечная атрофия - группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением или потерей двигательных нейронов. Заболевание приводит к постепенному ослабеванию мышц, угасанию двигательных и дыхательных функций. СМА у детей встречается примерно один раз на 7 тысяч новорожденных и является самой частой причиной генетически обусловленной детской смертности. Для лечения заболевания применяются препараты «Золгенсма» и «Спинраза», пишет ТАСС.

Препарат «Золгенсма» включен в книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире, стоимость одного укола составляет порядка 160 млн рублей. Покупкой «Золгенсмы» для детей в РФ занимается фонд «Круг добра».