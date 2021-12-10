Общество

Борис Елкин призвал псковичей быть внимательными в период ледяного дождя

Глава администрации Пскова Борис Елкин призвал жителей города быть внимательными в период ледяного дождя.

Сити-менеджер напомнил, что днем 10 декабря уже прошел ледяной дождь. «Ночью и завтра он снова ожидается, поэтому будьте внимательны. Все дорожные и специальные службы предупреждены. Будем готовиться, чтобы обеспечить проезд автомобилей, и чтобы пешеходы могли беспрепятственно ходить», - сказал он.

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«Учитывая, что тротуары не везде до конца очищены, при ледяном дожде будет нарастать ледяная корка», - предупредил Борис Елкин.