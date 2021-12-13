Общество

Псковичей приглашают на онлайн-олимпиаду, посвященную детям войны

Подведение итогов всероссийской акции «Мое детство — война. 2021» состоится в прямом эфире на YouTube-канале 23 декабря в 12:00. Как сообщает Общественная палата России, будут названы лучшие волонтеры по сохранению воспоминаний детей войны. Жителей Псковской области - педагогов, работников культуры и их воспитанников - приглашают принять участие в мероприятии. Они смогут стать участниками тематической онлайн-олимпиады.

«Более 600 новых видеовоспоминаний детей войны стали частью уникального архива. Имена победителей проводимых в рамках акции конкурсов среди педагогов и медиаволонтеров будут объявлены 23 декабря», — рассказал руководитель оргкомитета акции, член Общественной палаты РФ Леонид Шафиров.

Старт акции был дан в год юбилея Великой Победы — в 2020 году. Акция проводилась в рамках плана мероприятий Года памяти и славы, утвержденного руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно, при поддержке членов Общественной палаты РФ, региональных и муниципальных общественных палат.

За полтора года создан уникальный архив видеовоспоминаний более трех тысяч россиян, детство которых пришлось на годы Великой Отечественной войны.

Эти видеовоспоминания уже посмотрели более 250 тысяч человек. С созданными волонтерами акции работами можно ознакомиться здесь.

Кроме того, в программе:

олимпиада, посвященная детям войны:

— историческим событиям, нашедшим своё отражение в видеовоспоминаниях детей войны,

— отображению судеб детей войны в литературе и искусстве,

— выдающимся деятелям культуры, относящимся к категории детей войны,

онлайн-голосование за лучшие конкурсные работы, на основании которого будут определены три победителя конкурса зрительских симпатий,

розыгрыш призов среди самых активных зрителей трансляции.

К участию приглашаются сотрудники организаций образования и культуры, члены общественных палат и советов, представители научного сообщества, НКО и коммерческих организаций, краеведы, руководители школьных и краеведческих музеев, представители СМИ.

Ссылка на предстоящую трансляцию: https://youtu.be/mYUEgjNttJM

Регистрация для участия в онлайн-мероприятии для получения сертификата:https://forms.gle/7T6wBX9rY6jTTy6aA.