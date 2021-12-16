Дочерняя компания Сбера предлагает инструмент для борьбы с новой критической уязвимостью

Дочерняя компания Сбера выложила в открытый доступ инструмент для борьбы с новой критической уязвимостью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
В банке рассказали, что несколько дней назад была обнаружена новая, наиболее критическая за последние 5 лет уязвимость Log4Shell, угрожающая всему миру. Уязвимость позволяет даже начинающим хакерам получать контроль над серверами и веб-приложениями. Для проведения атаки не нужны специфические познания: достаточно лишь обладать общим представлением о языке программирования Java и его паттернах использования.
Возможные цели — продукты технологических гигантов вроде Google, Amazon, Apple и Cloudflare, внутренние разработки организаций, от систем управления производством до диагностических утилит. Инструмент для борьбы с этой угрозой в открытый доступ выложила дочерняя компания Сбера BI.ZONE.
Дополнительно в качестве защиты от внешних атак можно использовать облачный сервис BI.ZONE WAF. Он не освобождает от необходимости установить обновления, исправляющие уязвимость, но снижает риск успешной эксплуатации Log4Shell.
Уязвимость Log4Shell связана с библиотекой журналирования Log4j, которая применяется при создании многих приложений и программ. С помощью Log4Shell хакеры могут попасть в IT-инфраструктуру компаний и, например, украсть данные, зашифровать все файлы, остановить бизнес-процессы.