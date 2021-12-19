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Общество

В Пскове прошло занятие по приведению воинских частей в боевую готовность

19.12.2021 20:55|ПсковКомментариев: 0

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении прошло плановое тактико-строевое занятие с командирами воинских частей и подразделений по организации системы управления подчиненными. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Фото: пресс-служба Минобороны

В первый день занятий особое внимание уделялось методике организации управления при получении различных команд. Затем были проведены занятия с командирами подразделений, на которых отработали вопросы наращивания системы управления воинской части в ходе получения различных вводных, порядок действий суточного наряда и личного состава при приведении подразделений в различные степени боевой готовности.

К занятию привлекались офицеры управления соединения от командира отдельной роты до командиров воинских частей. Всего обучение прошли около 200 военнослужащих. Было сформировано три учебных группы, которые за два дня поочередно посетили порядка 100 учебных точек на 13 учебных местах.

Теги: #ВДВ #обучение
Источник: Псковская Лента Новостей
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