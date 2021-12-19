Режиссер фильма «Грозовые ворота» Андрей Малюков умер от коронавируса

Известный режиссер Андрей Малюков скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение его двоюродной сестры Натальи Бондарчук.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
«В последние годы он тяжело болел, но унес его из жизни ковид», - написала она.
Андрей Малюков выступил режиссером таких известных картин, как «Мы из будущего», «Матч», «34-й скорый». Также он снял сериалы «Империя под ударом», «Спецназ», «Диверсант», «Побег», «Григорий Р.», «Остаться в живых», «Мосгаз» и фильм о 6-ой роте «Грозовые ворота».
В 2004 году Малюкову было присвоено звание народного артиста России.