Общество

«Мини Лента» откроется в псковском торговом комплексе

«Мини Лента» в торговом комплексе «ПИК60» откроется 22 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТК.

Открытие первой «Мини Ленты» в Пскове состоится 22 декабря в 10.00. Это будет новый формат популярной сети гипермаркетов в режиме «У дома».

«Псковская "Мини Лента" будет работать без выходных с 10.00 до 21.00. Ассортимент магазина состоит из 3 000 товаров, а акцент сделан на товарах "на каждый день", выпечке, овощах, фруктах и другие продуктах категории "фреш". Для увеличения эффективности торговой площади "Лента" использует вертикальную выкладку товаров», - отметили в компании.

Добавим, «Мини Лента» – новый формат магазинов компании, который «Лента» планирует развивать в рамках долгосрочной стратегии роста. Магазины площадью 200-850 квадратных метров располагаются в жилых кварталах, как и первый, готовящейся к открытию в ТК «ПИК60»