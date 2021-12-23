Общество

«Мини Лента» открылась в Пскове

Первая «Мини Лента» открылась в Пскове в торговом комплексе «ПИК60». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации комплекса, это новый формат популярной сети гипермаркетов в формате «У дома».

Псковская «Мини Лента» будет работать без выходных с 10.00 до 21.00. «Ассортимент состоит из 3 000 товаров, а акцент сделан на товары на каждый день, выпечку, овощи, фрукты, другие продукты категории fresh. Для увеличения эффективности торговой площади "Лента" использует вертикальную выкладку товаров», - говорится в сообщении.

«Мини Лента» – новый формат магазинов компании, который «Лента» планирует развивать в рамках долгосрочной стратегии роста. Магазины площадью 200-850 квадратных метров располагаются в жилых кварталах, как и первый, который открылся в ТК «ПИК60».