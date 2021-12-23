Общество

Полицейские поздравили юных псковичей с наступающим Новым годом

В преддверии Нового года сотрудники полиции с членом Общественного совета при УМВД России по Псковской области Виктором Петкевичем навестили детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Встречи проходят в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» и, как отметили в УМВД, уже стали настоящей традицией. «Ведь Деда Мороза и Снегурочку ждет каждый ребенок, поэтому такие мероприятия проходят в особой теплой атмосфере: дети рассказывают стихотворения, делятся успехами за уходящий год. А главный зимний волшебник, в свою очередь, радует малышей новогодними подарками. В этом году они индивидуальные, каждый ребенок сможет найти в мешке Деда Мороза то, что ему действительно необходимо, ну и, конечно же, сладкий подарок», - поделились в ведомстве.

Кроме того, сотрудники полиции напомнили подросткам о мерах личной безопасности, соблюдении требований Правил дорожного движения и вручили красочно оформленные памятки «Волшебное письмо от "Полицейского Деда Мороза"», специально разработанные МВД России. В завершение каждой встречи дети обещали в новом году прилежно учиться и не огорчать родителей.

В рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» на территории области пройдет целый ряд благотворительных мероприятий, добавили в ведомстве.