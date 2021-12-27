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Общество

Каток откроют в Финском парке Пскова до конца года

28.12.2021 16:34|ПсковКомментариев: 0

Каток откроют в Финском парке в Пскове. Об этом на благотворительной акции «Елка желаний» сегодня, 28 декабря, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На создание спортивного объекта выделили 2 миллиона рублей, открытие запланировано на 30 декабря. 

Глава региона заметил, что на новом катке предусмотрено музыкальное сопровождение. По его словам, если горожанам понравится новое место для активного отдыха, то каток там будут заливать постоянно.

Теги: #каток #елка желаний
Источник: Псковская Лента Новостей
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