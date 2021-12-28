Общество

Социально значимые проекты НКО получили поддержку из бюджета Пскова

Реализацию пяти социально значимых проектов, которые получили поддержку из бюджета Пскова, завершили в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Один из них – «Играй и развивайся продолжение» Центра развития детей «Вообразилия». Благодаря проекту 15 детей из многодетных и приемных семей занимались в центре, оплачивая 40% стоимости услуг, 5 детей из малоимущих семей и семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, посещали занятия бесплатно.

Проект «Поклон живым свидетелям Великой Отечественной войны!» вела Псковская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В рамках проекта провели мероприятия, направленные на патриотическое воспитание детей и молодежи, а также организацию досуга и участие в общественной жизни для 500 ветеранов.

Зоозащитная организация «Шанс» получила субсидию на обустройство сетей водоснабжения и водоотведения вольеров на территории строящегося приюта для животных в городе Пскове.

Псковская областная организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» в 2021 году начала реализацию социального проекта «Социокультурная реабилитация инвалидов по зрению Псковской местной организации ВОС средствами социокультурной направленности и средствами физической культуры и спорта». Благодаря этому около 600 человек вовлечены в спортивные мероприятия и мероприятия по социальной адаптации инвалидов по зрению.

Кроме того, из бюджета города в 2021 году предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на поддержку реализации социальных проектов:

- автономной некоммерческой организации «Клуб единоборств "Спортивное единство"» на проект «Спортивное единство»;

- автономной некоммерческой организации «Патриот» на реализацию проекта «Юный постовец»;

- автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс» на социальный проект «Оборудование каркаса кровли 26 вольеров в строящемся приюте для животных города Пскова» (на сегодняшний день по проекту уже завершено строительство вольеров для бездомных собак);

- городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на реализацию социального проекта «Единство поколений», рассчитанного на 1450 ветеранов.

Все субсидии предоставлялись в соответствии с постановлением администрации города Пскова от 14 апреля 2014 года №738 «Об утверждении положения о порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории муниципального образования "Город Псков"».

Также в 2021 году Общественной организации инвалидов города Пскова (ООИП ВОИ) была предоставлена субсидия из бюджета города Пскова на реализацию мероприятия «Создание условий для обеспечения деятельности ООИП ВОИ» подпрограммы «Содействие социальной поддержке инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов города Пскова Всероссийского общества инвалидов» муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и отдельных категорий граждан», утвержденной постановлением администрации города Пскова от 9 декабря 2014 года №3191.