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Общество

Губернатор определил для глав районов Псковской области главные задачи на новый год

29.12.2021 22:46|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников определил для глав муниципалитетов приоритетные задачи на предстоящий год. Речь об шла на совещании 29 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Прежде чем перейти к обсуждению основной повестки, губернатор поблагодарил нлав за работу в уходящем году, который он охарактеризовал как крайне непростой, динамичный, насыщенный и результативный. Подводя итоги, Михаил Ведерников остановился на реализации нацпроектов. К концу года планируется выйти на рекордный показатель — 98% кассового освоения.

По оценке губернатора, это говорит о корректной командной работе, ответственном подходе руководителей на местах. Он заметил, что главы муниципалитетов научились гибко и быстро реагировать на возникающие вопросы, в том числе оперативно принимать решения о расторжении контрактов при появлении недобросовестных подрядчиков. В качестве положительного примера он привел работу главы Опочецкого района Юрия Ильина, который одним из первых реализовал мероприятия нацпроектов на 100%. Также он отметил высокий профессиональный уровень глав Себежского и Локнянского районов. Гдовский, Пушкиногорский, Печорский районы, наоборот, были названы в числе тех, кто не смог справиться с возникающими сложностями.

К еще одному вызову уходящего года Михаил Ведерников отнес удары непогоды. По данным синоптиков, в этом году было на треть больше неблагоприятных погодных явлений, чем в предыдущем. Целый ряд районов сталкивался с отключением электроэнергии, разрушениями от урагана или сильного ветра.

«В подавляющем большинстве случаев вы держите ситуацию на контроле, оперативно нас информируете, находитесь в курсе происходящего, работаете с населением, что очень важно. Мы вместе сформировали достаточно эффективную систему сбора оперативной информации и общения с нашими гражданами. Еще раз призываю к этому правильно относиться. Это, конечно, дополнительная нагрузка, но и оперативная информация с мест и четкая оценка нашей с вами работы», — сказал губернатор.

Именно на работе с населением Михаил Ведерников остановился отдельно. Он напомнил, что с ростом правовой грамотности увеличивается и количество обращений. Только в этом году их поступило в муниципалитеты в два раза больше, чем в прошлом году, почти 3,5 тыс. Большая их часть отрабатывается посредством конкретных решений. Отдельно губернатор отметил глав Невельского, Островского и Опочецкого районов, где уровень отработки инцидентов, по данным Центра управления регионом, составляет 100%. Тем не менее, в целом еще нужно многое сделать, чтобы полностью избавиться от формализма в отношении обращений граждан, считает глава региона.

Развитие территориального общественного самоуправления - еще один показатель, который говорит о все более активной работе с населением, уверен Михаил Ведерников. Он проинформировал, что в настоящее время создано уже 250 ТОСов, и в этой части есть целый ряд положительных примеров. В числе лидеров по развитию ТОС Губернатор выделил Дновский район. Именно ТОС этого муниципалитета стал призером всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС». ТОСы охватывают практически всю территорию муниципалитета.

Следующим этапом развития местного самоуправления губернатор обозначил конкурс инициативных проектов. Свои заявки прислали 26 муниципалитетов, из них 14 лучших будут профинансированы в следующем году. В бюджете области на это предусмотрено 25,5 млн рублей.

Еще один вопрос, который затронул глава региона, касался наведения порядка в документах, кадастре, имущественном фонде. Он обратил внимание, что по итогам этого года благодаря работе с Росреестром, Кадастровой палатой Псковская область заняла первое место в стране по выявлению земель для вовлечения в жилищное строительство. В общей сложности были вовлечены 15 земельных участков и 41 территория общей площадью 1,1 тыс. га.

«Кадастрирование и земельный учет могут дать серьезный импульс росту экономики как районов, так и региона в целом. Прошу и дальше активно взаимодействовать с нашими коллегами из кадастровой службы», — подчеркнул Михаил Ведерников. Особое внимание он обратил на то, что в следующем году должно быть выполнено поручение президента по регистрации права муниципальной собственности на объекты ЖКХ.

Обращаясь к главам, губернатор не смог не остановиться и на эпидемиологической ситуации и мерах по противодействию коронавирусу. «Впереди новогодние и рождественские каникулы. Ваша задача — обеспечить контроль над соблюдением всех действующих противовирусных регламентов», — напомнил он. В рамках совещания Михаил Ведерников вручил благодарственные письма главам Себежского и Псковского районов, которые добились наиболее высоких показателей вакцинации населения. А остальных призвал наращивать темпы прививочной кампании.

В продолжение совещания к главам муниципальных образований обратился спикер областного Собрания депутатов Александр Котов, который согласился, что по многим направлениям отмечается положительная динамика.

«Тем не менее, есть над чем задуматься и что исправлять. Нацпроекты — хорошая возможность привлечь дополнительно федеральные средства, чтобы развивался регион, развивались наши муниципальные образования. И эту возможность надо использовать по максимуму», — уверен Александр Котов. Он подчеркнул, что депутаты областного Собрания со своей стороны готовы оказать необходимую поддержку, в том числе и в выстраивании необходимой коммуникации, если это необходимо.

«Наша задача — сформировать команду, которая может работать с вопросами любой сложности. Тогда на региональном уровне у нас не будет серьезных проблем, а будет открыто большое окно возможностей для привлечения федеральных средств. Псковская область, в том числе и благодаря нашей совместной работе, воспринимается как маленький регион, который может брать на себя ответственность, отвечать за принятые обязательства», — подытожил Михаил Ведерников.

Теги: #Псковская область #районы
Источник: Псковская Лента Новостей
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